За ночь над Тульской областью уничтожили восемь беспилотников

За ночь в небе над Тульской областью силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили восемь украинских беспилотников», — написал он.

По словам Миляева, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений тоже не обнаружили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что один беспилотник сбили на подлете к столице. По его словам, на место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Также этим утром Telegram-канал Shot сообщил о 10 мощных взрывах в Туапсе. Очевидцы рассказали, что услышали их со стороны Черного моря. Громкие звуки продолжались на протяжении двух часов. Еще взрывы прогремели рядом с поселком Лазаревское в Сочи. По предварительным данным, сработала система ПВО.