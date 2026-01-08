За два часа на Кубани сбили 11 украинских дронов

На Кубани за два часа уничтожили 11 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В период с 7:00 до 9:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края», — отметили в оборонном ведомстве.

За ночь над российскими регионами сбили 66 украинских дронов. Над Крымом перехватили 14 аппаратов, над Черным морем — 13, а над Краснодарским краем — 11. Также беспилотники уничтожили над Ростовской, Орловской, Курской, Волгоградской и Брянской областями.

Ранее жительница Белгородской области пострадала в результате атаки украинского дрона. С баротравмой, осколочными ранениями кисти и лица ее доставили в местную больницу. Повреждения также получил автомобиль, из-за взрыва посекло остекление частного дома.