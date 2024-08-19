«Ракеты летали мимо дома». Эвакуированная курянка рассказала о спасении от обстрелов ВСУ

В курском селе мать и дочь неделю прятались в погребе от обстрелов ВСУ

Жительница курского села Черкасское Поречное Ирина Кириченко рассказала, что провела с матерью около недели в подвале, спасаясь от обстрелов украинских военных. Ситуация ухудшилась с 7 августа, сообщила она РИА «Новости» .

Девушка рассказала, что сначала были просто взрывы. После 9 августа обстановка в селе обострилась. Она предположила, что силы противовоздушной обороны сбивали ракеты, а те не падали, взрываясь прямо в небе.

После этого они с матерью услышали обстрелы из пулеметов. На соседней улице они заметили следы от танков.

Соседние дома были повреждены под обстрелами. Один сгорел, а у других обстрелами были снесены крыша и забор. Девушка с матерью решили укрыться в погребе, где провели около недели.

«Мы лежали на кровати, кровать у нас напротив окна, и мы видели, как ракеты летали мимо нашего дома. Стали прятаться в погребе, старались не вылазить, только изредка, чтобы погреться», — сказала она.

Ранее эвакуированная жительница Кореневского района рассказала, что ВСУ специально бомбили жилые дома, прямой наводкой. Она спаслась, спрятавшись в подвале.