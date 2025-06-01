Губернатор Брянской области подтвердил информацию о ЧП с мостом в Выгоничском районе

В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста, информацию об этом подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. В своем Telegram-канале он написал, что есть пострадавшие.
«В районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава», — написал глава региона.
В ДТП есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь. Богомаз добавил, что на месте уже работают экстренные службы.
Известно, что фура и легковой автомобиль стояли на мосту в момент обрушения. В этот момент по железной дороге проходил поезд, он снес оказавшиеся на пути автомобили. Очевидцы отметили серьезность аварии.
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