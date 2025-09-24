Взрыв прогремел в здании почты в Петербурге

Экстренные службы выехали на место взрыва в здании почты в Санкт-Петербурге. Предположительно, в коробке, которую готовили к отправке, сработало СВУ, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, пострадавших при взрыве нет. В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и взрывотехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В региональном МЧС уточнили, что посылка взорвалась в почтовом отделении в Невском районе на проспекте Обуховской Обороны. Сотрудники почты вышли из здания до прибытия полицейских.

По данным 78.ru, один из посетителей планировал отправить пять посылок на разные адреса в Татарстан, указав свои данные. В одной из коробок, предположительно, находилось самодельное взрывное устройство.

Днем 24 сентября в центре Москвы обнаружили гранату. О боеприпасе, который находился неподалеку от КПП Военного клинического госпиталя имени Бурденко, в экстренные службы сообщил дворник.