Взрыв прогремел в торговом центре в Одинцове

В одном из кафе в одинцовском торговом центре произошел взрыв. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По его данным, причиной ЧП стал аккумулятор мобильного телефон. Из-за взрыва 40-летний посетитель получил осколочные ранения грудной клетки средней тяжести.

Пострадавшего госпитализировали. Посетителей кафе эвакуировали, на место прибыли экстренные службы.

Ранее взрыв прогремел на парковке в Москве, в районе Орехово-Борисово. Местные подумали, что это был сбитый беспилотник. Оказалось, что взорвался автомобиль.

Водитель серьезно пострадал: ему диагностировали множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы, в том числе лицевой кости. На место ЧП оперативно прибыли полиция, Росгвардия и скорая помощь. Обстоятельства взрыва выясняются.