Взрыв прогремел в девятиэтажке на севере Москвы

Взрыв в квартире в девятиэтажке случился на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в Савеловском районе на улице нижняя Масловка. В спецслужбы обратился очевидец, рассказал, что слышал хлопок и увидел разбитые стекла на шестом этаже девятиэтажки. На помощь никто не звал, дыма и огня тоже не было.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. Они выяснили, что взрыв случился в трехкомнатной квартире. На момент хлопка внутри находились трое взрослых и ребенок. Причину взрыва пока не установили. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Белореченске. После происшествия обрушилось перекрытие между этажами. Три человека пострадали в ходе ЧП.