Взрыв прогремел в девятиэтажке на севере Москвы
Источник 360.ru: взрыв прогремел в жилом доме на севере Москвы
Взрыв в квартире в девятиэтажке случился на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, происшествие случилось в Савеловском районе на улице нижняя Масловка. В спецслужбы обратился очевидец, рассказал, что слышал хлопок и увидел разбитые стекла на шестом этаже девятиэтажки. На помощь никто не звал, дыма и огня тоже не было.
На место прибыли сотрудники оперативных служб. Они выяснили, что взрыв случился в трехкомнатной квартире. На момент хлопка внутри находились трое взрослых и ребенок. Причину взрыва пока не установили. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Белореченске. После происшествия обрушилось перекрытие между этажами. Три человека пострадали в ходе ЧП.