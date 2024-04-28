Взрыв прогремел на калужской нефтебазе после падения дронов | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 12:15 Взрыв прогремел на калужской нефтебазе после падения дронов Baza: упавшие на калужскую нефтебазу беспилотники взорвали цистерну с бензином

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Упавшие на нефтебазу «Калуганефтепродукт» в городе Людиново Калужской области беспилотники спровоцировали взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы сообщения уточнили, что сначала производственную площадку атаковали два летательных аппарата, а после взрыва и пожара туда же прилетел третий беспилотник.

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Официального подтверждения этой информации нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что запущенные украинскими военными три беспилотника сбили около нефтебазы в Людинове в 03:40 воскресенье, 28 апреля.

Глава региона подчеркнул, что пострадавших среди жителей, а также разрушений на земле нет.

Министерство обороны России заявило, что дежурные средства ПВО минувшей ночью сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами: в Брянской области уничтожили 10 дронов, по три — в Калужской и Курской областях, а также два — в Белгородской области.