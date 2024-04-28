Три украинских БПЛА сбили в районе нефтебазы в Калужской области | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 08:09 Три украинских БПЛА сбили в районе нефтебазы в Калужской области Шапша: три беспилотника сбили в районе нефтебазы в Калужской области РИА «Новости»

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Украинские военные в ночь на 28 апреля попытались атаковать нефтебазу города Людиново в Калужской области, запустив по ней три беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в 03:40 в районе нефтебазы г. Людиново сбиты три БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

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ВСУ в последнее время старается атаковать нефтегазовые объекты на территории России. Накануне украинские солдаты запустили 10 беспилотников в сторону НПЗ в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. На объекте произошел пожар, после чего его работа была частично приостановлена.

В экспертном сообществе пояснили, что атаками на НПЗ Украина намерена навредить России, снизив ее нефтегазовые доходы.