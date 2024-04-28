Почти 20 беспилотников сбили за ночь в России | 360°

28 апреля 2024, 07:40
Почти 20 беспилотников сбили за ночь в России
Минобороны: силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ за ночь
В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку и сбили 17 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Девять дронов перехватили или уничтожили в Брянской области, по три над территорией Калужской и Курской областей, а также две — над территорией Белгородской области.
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В ночь на воскресенье опасность атаки беспилотников объявляли в Курской области. Глава региона Роман Старовойт заявлял, что силы ПВО привели в полную боеготовность.
В лесах Московской области после таяния снега обнаружили несколько десятков сбитых беспилотников. Жители региона предупреждали, что опасность представляют даже упавшие дроны и призвали не трогать их.
Беспилотники
Россия
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