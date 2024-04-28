Почти 20 беспилотников сбили за ночь в России | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 07:40 Почти 20 беспилотников сбили за ночь в России Минобороны: силы ПВО сбили 20 беспилотников ВСУ за ночь РИА «Новости»

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В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку и сбили 17 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Девять дронов перехватили или уничтожили в Брянской области, по три над территорией Калужской и Курской областей, а также две — над территорией Белгородской области.

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В ночь на воскресенье опасность атаки беспилотников объявляли в Курской области. Глава региона Роман Старовойт заявлял, что силы ПВО привели в полную боеготовность.

В лесах Московской области после таяния снега обнаружили несколько десятков сбитых беспилотников. Жители региона предупреждали, что опасность представляют даже упавшие дроны и призвали не трогать их.