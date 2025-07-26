Взрыв газа в Саратове. Жильцы дома начали охоту за виновником трагедии

Очевидцы рассказали, кто находился дома в момент взрыва в Саратове

Жильцы дома в Саратове, где произошел взрыв газа, пытаются выяснить, кто мог быть виновником трагедии. Об этом mk.ru рассказали сами соседи, которые обсуждают детали случившегося после происшествия.

По предварительным данным, эпицентр взрыва пришелся на девятый этаж пятого подъезда. На этаже находились четыре квартиры: в одной проживала семья, в другой — молодая женщина, еще одна принадлежала паре с детьми.

Из квартиры, которая могла быть эпицентром взрыва, женщина с ребенком уехала накануне, ее муж был на работе.

Соседи рассказали, что до взрыва не ощущали запаха газа и не замечали подозрительных людей в доме.

Одна из жительниц вспомнила, что в одной из квартир часто были вечеринки, слышна была и громкая музыка, а мужчина из этой квартиры регулярно приносил алкоголь.

Жители дома не исключают и того, что газ взорвался в квартире на десятом, а не на девятом этаже.

Взрыв произошел в подъезде жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове в пятницу, 25 июля. По предварительной информации, взорвался газ, обрушился весь подъезд. В области объявили траур.