Взрыв газа произошел в пригороде Омска

В пригороде Омска случился мощный взрыв. Как отметил Telegram-канал Shot , взорвался газ рядом с поселком Ростовка.

Жители населенного пункта рассказали журналистам, что услышали громкий взрыв недалеко от квартала Врубелево. После ЧП начался пожар, огонь видно за несколько километров, а звук было слышно даже в соседних населенных пунктах.

По предварительным данным, взорвался газ. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Официальной информации пока не было.

Ранее в Красноярском крае погибла пенсионерка при взрыве аэрозоля. По данным пресс-службы ГСУ СК России по региону, причиной взрыва стал перегрев баллончика объемом 600 миллилитров.

Он находился рядом с термопотом. Из-за взрыва разрушилась стена между квартирами, разбились стекла. По мнению МЧС, причиной хлопка могло стать неосторожное обращение с пепельницей при курении.