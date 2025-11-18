Взрыв газа произошел в пригороде Омска
Shot: взрыв газа произошел в пригороде Омска
В пригороде Омска случился мощный взрыв. Как отметил Telegram-канал Shot, взорвался газ рядом с поселком Ростовка.
Жители населенного пункта рассказали журналистам, что услышали громкий взрыв недалеко от квартала Врубелево. После ЧП начался пожар, огонь видно за несколько километров, а звук было слышно даже в соседних населенных пунктах.
По предварительным данным, взорвался газ. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Официальной информации пока не было.
Ранее в Красноярском крае погибла пенсионерка при взрыве аэрозоля. По данным пресс-службы ГСУ СК России по региону, причиной взрыва стал перегрев баллончика объемом 600 миллилитров.
Он находился рядом с термопотом. Из-за взрыва разрушилась стена между квартирами, разбились стекла. По мнению МЧС, причиной хлопка могло стать неосторожное обращение с пепельницей при курении.