Пенсионерка погибла при взрыве аэрозоля в Красноярском крае

В Ачинске произошло трагическое происшествие: 71-летняя женщина умерла в больнице после взрыва баллончика с аэрозолем от насекомых в ее квартире. Инцидент произошел вечером 12 ноября в доме № 37 в 3-м Привокзальном микрорайоне, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

По информации пресс-службы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, причиной взрыва мог стать перегрев баллончика объемом 600 мл, который находился рядом с термопотом. В результате взрыва разрушена стена между квартирами и выбиты окна в квартире на третьем этаже.

МЧС по Красноярскому краю предполагает, что к взрыву могли привести соседство баллончика с пепельницей и неосторожность при курении.

Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, была госпитализирована без сознания с ожогами. По данным ведомства, другие жильцы дома не пострадали. Утром 13 ноября стало известно, что пострадавшая скончалась в больнице.

Жилой дом не газифицирован, поэтому версия с утечкой бытового газа исключена. На момент взрыва в квартире, кроме пенсионерки, никого не было, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Красноярского края.