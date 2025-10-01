Взрыв газа произошел в кафе в Дагестане, есть пострадавшие

Взрыв газа прогремел в придорожном кафе в населенном пункте Стальское Кизилюртовского района Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике.

По ее данным, пожар не возник. В результате ЧП пострадали четыре человека, их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

«Строение не разрушено, выбиты стекла», — отметили в ведомстве.

Причины взрыва пока неизвестны, прокуратура республики начала проводить проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки рассмотрят вопрос о внесении актов прокурорского реагирования.

Ранее пожар разгорелся в одной из квартир «Сколковский» в Одинцове. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, обошлось без пострадавших.