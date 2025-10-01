Пожар в ЖК «Сколковский» в Одинцове потушили

Спасатели ликвидировали пожар в жилом комплексе «Сколковский» в Одинцове. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе подмосковного МЧС.

ЧП произошло в многоэтажке на улице Сколковская. По данным ведомства, возгорание потушили в 9:18.

«Площадь 50 квадратных метров, без пострадавших», — отметили в МЧС.

Ранее пожар разгорелся в жилом доме в Новочебоксарске. Причина ЧП пока неизвестна. По словам местной жительницы, огонь мог вспыхнуть из-за оставленной без присмотра электрической печи.

В результате пожара пострадали трое взрослых и 10 детей, им потребовалась госпитализация. Позже в МЧС подтвердили, что огонь разгорелся в четырехкомнатной квартире, где находились четверо несовершеннолетних и их 20-летняя старшая сестра.

Родители тоже были в доме, но их отрезало пламенем от выхода. Спасатели эвакуировали людей по пожарной лестнице. Площадь возгорания составила 25 «квадратов».