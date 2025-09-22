Взрослые избили шестерых подростков в Уфе

В Ленинском районе Уфы накануне вечером избили шестерых подростков, четверо из них получили травмы. Об этом сообщил 360.ru отец трех пострадавших.

По его словам, сильнее всех пострадал старший сын — 14-летний мальчик. Сейчас подросток находится в нейрохирургическом отделении, у него перелом руки со смещением. Кроме того, ребенка силой затолкали в машину.

«Сын получил внутри этой машины много ударов. По его словам, один удар попал в челюсть, и у него зуб выпал или осколок», — добавил мужчина.

У его младших братьев — ушибы и ссадины.

В отделе информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан сообщили 360.ru, что зарегистрировали происшествие и выясняют все его обстоятельства. Предположительно, подростки что-то не поделили во время игры, затем в их конфликт вмешались взрослые.

