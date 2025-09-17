Мигранты во Владивостоке избили подростков и заставили их извиняться на камеру
МВД: во Владивостоке два мигранта заманили школьников в подсобку и избили
Несколько иностранцев избили трех 14-летних подростков во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Приморскому краю.
По ее данным, к сидевшим в кафе подросткам подошел охранник соседнего магазина и обвинил их в краже. Он позвал их посмотреть записи с камер видеонаблюдения, и те согласились. Когда школьники зашли в подсобное помещение, на них набросились с кулаками мигранты из Средней Азии.
«Полицейскими установлены личности злоумышленников. По подозрению в совершении противоправных действий задержаны 20-ти и 25-летний уроженцы одной из бывших союзных республик», — отметили в пресс-службе.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, что иностранцы не только избили подростков, но и заставили на камеру извиняться «перед всем мусульманским миром».
«Уверен, никакой кражей там и не пахло. Это была банальная „ответка“ на недавние выходки пьяных подростков, избивавших во Владивостоке узбеков. Вряд ли эти 14-летние юноши имеют отношение к тем нападениям», — подчеркнул он.
Но ценные специалисты из торгового центра решили учинить самосуд с религиозным подтекстом. И если информация про извинения на камеру подтвердится, тут к избиению можно смело подшивать 282.
Александр Коц
Ранее советник министра экологии и экс-депутат узбекского парламента Расул Кушербаев заявил о нападении группы россиян на мигрантов из Узбекистана во Владивостоке. Он опубликовал несколько видео, на одном из которых избивают таксиста.