Мигранты во Владивостоке избили подростков и заставили их извиняться на камеру

МВД: во Владивостоке два мигранта заманили школьников в подсобку и избили

Несколько иностранцев избили трех 14-летних подростков во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Приморскому краю.

По ее данным, к сидевшим в кафе подросткам подошел охранник соседнего магазина и обвинил их в краже. Он позвал их посмотреть записи с камер видеонаблюдения, и те согласились. Когда школьники зашли в подсобное помещение, на них набросились с кулаками мигранты из Средней Азии.

«Полицейскими установлены личности злоумышленников. По подозрению в совершении противоправных действий задержаны 20-ти и 25-летний уроженцы одной из бывших союзных республик», — отметили в пресс-службе.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, что иностранцы не только избили подростков, но и заставили на камеру извиняться «перед всем мусульманским миром».