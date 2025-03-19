Взрослого и ребенка эвакуировали из горящей многоэтажки в Зябликово

Источник 360.ru: в Зябликово загорелась квартира, эвакуировали двоих человек

Квартира на первом этаже загорелась в многоэтажке на Шипиловской улице в Зябликово. Об этом 360.ru сообщил источник.

Вспыхнула обшивка дверей. Причины возгорания неизвестны. По предварительным данным, в квартире находится пожилой человек.

Из здания эвакуировали взрослого и ребенка. Пострадавших осмотрели медики скорой помощи.

Общая площадь возгорания составила два квадратных метра.

Ранее пожар охватил дом на улице Адмирала Лазарева в московском районе Южное Бутово. Из горящего здания спасли 99-летнего инвалида-колясочника.

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