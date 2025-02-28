В Москве из пожара спасли 99-летнего инвалида-колясочника

Пожар охватил дом на улице Адмирала Лазарева в московском районе Южное Бутово. Как сообщил источник 360.ru, прибывшие на место спасатели вынесли из горящего здания мужчину 1926 года рождения, который передвигался на коляске.

Источник уточнил, что пенсионер в результате происшествия не пострадал, несмотря на то что пламя охватило достаточно большую площадь.

По предварительным данным, огонь полыхал в двух комнатах и коридоре на втором этаже на площади в 50 квадратных метров, а также перекинулся на кровлю. Горящее здание представляло собой деревянную пристройку к кирпичному дому.

При этом изначально владелец недвижимости утверждал, что в помещении никого нет. Но зашедшие внутри спасатели обнаружили пожилого мужчину в коляске, которого срочно вынесли на улицу. Осмотревшие 99-летнего пенсионера медики никаких травм у него не нашли.