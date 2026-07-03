Взорвавшийся холодильник пробил стену в Забайкалье

Холодильник взорвался во время ремонта в доме в Забайкалье

В многоквартирном доме в забайкальском поселке Текстильщиков произошел взрыв при ремонте холодильника. Ударная волна повредила стену. Об этом сообщила пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

Мастер ремонтировал технику 1 июля в одной из квартир дома на Весенней улице. Раздался хлопок. Жильцы не пострадали, взрывная волна выдавила внутреннюю перегородку между комнатой и общим коридором.

Специалисты Госжилинспекции и МинЖКХ Забайкалья оценили повреждения. Они обязали управляющую компанию укрепить стену.

«УК будет объявлено предостережение в части привлечения специализированной организации для обследования состояния несущих конструкций дома», — объявила исполняющая обязанности начальника Госжилинспекции Елена Смородникова.

Ранее в одной из квартир в Набережных Челнах произошел взрыв газа. Прокуратура Татарстана показала последствия.