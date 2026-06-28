В Набережных Челнах в многоэтажном доме произошел взрыв газа
Прокуратура: в многоэтажном доме в Набережных Челнах произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на Проспекте Мира в Набережных Челнах. Об этом сообщила прокуратура Татарстана в телеграм-канале.
Надзорный орган инициировал проверку, на место выехал заместитель прокурора города Марат Шрша. Специалисты профильных ведомств и сотрудники прокуратуры выяснят обстоятельства произошедшего и проверят соблюдение правил эксплуатации газового оборудования.
Ранее в Самарена улице XXII Партсъезда из-за взрыва газа сгорели два подъезда пятиэтажного дома. Два человека погибли, пятеро пострадали, 48 остались без крова. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности.