В Набережных Челнах в многоэтажном доме произошел взрыв газа

Прокуратура: в многоэтажном доме в Набережных Челнах произошел взрыв газа

Прокуратура ТАТАРСТАНА
Фото: Прокуратура ТАТАРСТАНА/Telegram

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на Проспекте Мира в Набережных Челнах. Об этом сообщила прокуратура Татарстана в телеграм-канале.

Надзорный орган инициировал проверку, на место выехал заместитель прокурора города Марат Шрша. Специалисты профильных ведомств и сотрудники прокуратуры выяснят обстоятельства произошедшего и проверят соблюдение правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее в Самарена улице XXII Партсъезда из-за взрыва газа сгорели два подъезда пятиэтажного дома. Два человека погибли, пятеро пострадали, 48 остались без крова. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности.

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