Взорвавшееся на плите яйцо вызвало панику и задымление в жилом доме в Новогирееве

В Новогирееве квартиру окутало дымом из-за взорвавшегося на плите яйца

В одной из квартир многоэтажки в Новогиреево возникло плотное задымление, и очевидцы вызвали пожарных. Оказалось, что на кухне взорвалось куриное яйцо, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на улице Фрязевская.

«Во время приготовления пищи на плите взорвалось куриное яйцо. В квартире пошло плотное задымление. Отправили одну машину для проверки», — отметил собеседник 360.ru.

Спасатели прибыли на место и подтвердили, что никто не пострадал. Помощь в тушении не понадобилась.

