Пожарные тушили возгорание в заброшенном здании Санкт-Петербурга более 5 часов

Вечером 6 августа в поселке Лисий Нос Приморского района Петербурга возник пожар в заброшенном двухэтажном строении. Там горели старые автопокрышки и накопившиеся отходы, что создало значительную проблему для местных служб, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Площадь охваченная огнем достигла внушительного размера — 600 квадратных метров. Специалисты Главного управления МЧС по городу сообщают, что спасательным подразделениям понадобилось более пяти с половиной часов, чтобы окончательно локализовать очаг возгорания. Работа завершилась ближе к полуночи, в 23:24.

До настоящего времени отсутствуют сведения о наличии человеческих жертв или пострадавших в результате случившейся чрезвычайной ситуации. В борьбе с огнем принимали участие 17 сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, использовавших четыре специальные единицы техники.