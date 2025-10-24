Взорвавшаяся во рту электронная сигарета пробила сердце и легкие мужчины

В Таиланде мужчина умер от взорвавшейся во рту электронной сигареты. Металлические осколки пробили ему внутренние органы, сообщил The Thaiger .

Изувеченное тело 47-летнего рыбака нашли возле водосброса в уезде Муанг. Он получил тяжелые раны лица, груди и руки. Полиция заподозрила, что в мужчину стреляли, потому что во рту и на левой ладони остались следы копоти от ожогов.

Вскрытие показало, что он умер от взорвавшегося вейпа. Из груди покойного извлекли три металлических осколка от батареи электронной сигареты. Они-то и стали смертельными, уничтожив сердце и легкие. Смерть наступила мгновенно.

Похожий случай произошел в Москве с 17-летним подростком, но пострадавший выжил. Депутат Султан Хамзаев призвал полностью запретить продажу вейпов. Такой законопроект уже вносили в Госдуму, но кабмин потребовал его доработать.