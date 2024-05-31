«Запретить продажу этой дряни». В Госдуме раскритиковали реализацию вейпов

Депутат Нилов: менять Уголовный кодекс из-за запрета вейпов пока не будут

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов. Однако кабмин потребовал его проработать , чтобы не допустить нелегального оборота испарителей. Депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью 360.ru рассказал, что пока не собираются вносить изменения в Уголовный кодекс.

«Вопрос изменения уголовного, административного законодательства сейчас не стоит, но в случае необходимости готовы поправить. Пока речь идет о том, чтобы ужесточить действующие нормы и запретить продажу этой дряни», — подчеркнул он.

Депутат рассказал об очередном вопиющем случае в Башкирии: во рту у подростка взорвался вейп. Парень попал в реанимацию, ему требуется операция и лечение.

Коллега Нилова — руководитель проекта «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев — рассказал 360.ru, что выступает за полный запрет не только вейпов, но и всех подобных гаджетов, в том числе электронных сигарет.

«Я считаю, что государство обязано защищать здоровье граждан в полной мере, без каких-то разделений. Электронные сигареты, „айкосы“, вейпы… По сути, это механические устройства, которые транспортируют в организм человека никотинсодержащую продукцию и прочие опасные для жизни химические реагенты», — поделился он.

По мнению депутата, выпускающие эту продукцию компании просто хотят подсадить людей на никотин.

«Это вечный спор и битва добра со злом», — заявил собеседник 360.ru.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказывал, что курение вейпов провоцируют развитие бронхиолитов и обостряет уже существующие заболевания. Их употребление может привести даже к отеку Квинке.