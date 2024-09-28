Подросток получил травмы лица при взрыве вейпа в Москве

В Москве 17-летний подросток получил травмы лица и ожоги рук при взрыве вейпа. Об этом сообщил источник 360.ru.

В квартире на улице Стартовой в Лосиноостровском районе молодой человек поставил вейп на зарядку, но решил им воспользоваться, не отсоединив устройство от сети. В результате электронная сигарета взорвалась у него в руках.

Несмотря на полученные травмы, пострадавшего не стали госпитализировать. Он находится на амбулаторном лечении.

Ранее в США зафиксировали случай серьезного повреждения мозга у жительницы Огайо, которая длительное время курила электронные сигареты. Она стала настолько зависима от вейпинга, что тратила на это до 500 долларов в неделю. В результате она впала в кому на 11 дней из-за недостатка кислорода.