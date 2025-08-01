«Взял трубку следователь и все сказал»: как родственники узнали о смерти актера Глотова

Знакомая актера Глотова заявила, что о смерти сына его матери сказал следователь

Актера Максима Глотова нашли мертвым в Москве, ему было 60 лет. Об обстоятельствах смерти рассказала 360.ru знакомая его семьи Елена.

Она сообщила, что часть родственников актера живет в России, а часть — на Украине.

«Родственники, которые под Рязанью, не могли ему дозвониться. Они позвонили его маме в Одессу и говорят: что-то он не подходит, попробуй ты позвони. И она позвонила сегодня, и взял трубку следователь. Он ей все сказал», — заявила Елена.

Она уточнила, что ее и Максима отцы близко дружили, и когда Глотов приехал с Украины в Россию поступать в театральное училище, то жил в ее семье. В последний раз она видела его в мае на дне рождения у своего брата.

По данным источника 360.ru, причина смерти актера не криминальная — вероятнее всего, не выдержало сердце.

По другой версии, друзья несколько дней не могли дозвониться до Глотова, решили навестить его, но им никто не открыл. Тогда они вызвали полицейских, вскрыли дверь и нашли тело актера.