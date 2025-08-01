Известного российского актера нашли мертвым в Москве

Известного актера Максима Глотова обнаружили мертвым в его московской квартире. Об этом сообщил « Пятый канал ».

По информации источника, последние несколько дней мужчина не выходил на связь. Обеспокоенные его отсутствием друзья не могли дозвониться несколько дней и решили навестить Глотова, но им никто не открыл. На следующий день они вызвали полицейских и вскрыли дверь в квартиру, где нашли тело артиста.

Глотов учился в Саратовской государственной консерватории, окончил театральный факультет в 1992 году. За годы работы в кино он сыграл более чем в 120 сериалах и фильмах.

Большому кругу зрителей актер известен по ролям в сериалах «Оптимисты», «Душегубы», «Раневская» и «Содержанки-3».

Ранее в возрасте 62 лет умерла актриса из «Спасателей Малибу» Памела Бах-Хассельхофф. Также она снялась в сериалах «Сирены», «Последний рейд» и «Вайпер».