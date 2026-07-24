Выжившего в смертельной аварии в Татарстане отвезли в реанимацию с 40% ожогов

Выживший в смертельном ДТП в Татарстане подросток в тяжелом состоянии, его отвезли в реанимацию с 40% ожогов. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария случилась в Зеленодольске, в результате ЧП погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетние. Один из находящихся в машине выжил, его госпитализировали. Собеседник 360.ru рассказал, что он получил 40% ожогов.

«Вообще караул там. Смотреть без слез невозможно. Руки забинтованы, обе ноги забинтованы. Все тело в ожогах», — заявил он.

По предварительным данным, перед аварией подросток сказал, что поехал «к хорошему другу».

В ГУ МЧС России по республике заявили, что подросток 2010 года рождения. Его отвезли в Зеленодольскую ЦРБ. По неуточненной информации, пострадавший — житель Республики Марий Эл.