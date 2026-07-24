Подростка, выжившего в смертельном ДТП в Татарстане, госпитализировали с ожогами

В Татарстане подростка, попавшего в смертельное ДТП, в котором погибли шесть человек, госпитализировали с ожогами, покрывающими 30% поверхности тела. Подробности сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

«Единственно выживший подросток 2010 года рождения с ожогами 30% тела госпитализирован в Зеленодольскую ЦРБ. По предварительной информации, все погибшие и пострадавший — жители Республики Марий Эл», — заявили в ведомстве.

В СУ СКР по Татарстану сообщили, что в ДТП в Зеленодольске погибли шесть человек, включая несовершеннолетних. Следком региона возбудил уголовное дело по статье 264 УК России о нарушении ПДД.

Ранее смертельная авария случилась под Выборгом. Столкнулись автомобили «ВАЗ» и Audi. В результате происшествия погиб подросток, еще двое попали в больницу с травмами.