Выжившего в Охотском море Пичугина отравили в реанимацию

Медики обследовали выжившего в Охотском море Пичугина и отправили в реанимацию

Выжившего в Охотском море Михаила Пичугина после обследования отправили в реанимационное отделение. Об этом сообщили представители Магаданской областной больницы. По оценке медиков, сейчас состояние мужчины можно назвать стабильным.

В приемное отделение он поступил минувшим вечером в 21:50. Медики обследовали органы грудной клетки, взяли необходимы анализы.

«По результатам, он помещен в реанимационное отделение, где в настоящий момент находится под непрерывным наблюдением», — указал врио главного врача больницы Юрий Леднев.

Ситуацию контролирует министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько. Доклады о состоянии пациента отправляют ему в онлайн-режиме.

Леденев подчеркнул, что пострадавшего удалось обеспечить всеми нужными лекарствами. Совместно с правоохранителями отрабатывают «все необходимые ситуации», добавил он.

Витько выразил соболезнования близким погибших, а также пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Пичугин вместе с братом и племянником отправился в путешествие по Охотскому морю в августе, но в итоге они потерялись. Поиски ни к чему не привели. В итоге лодку, в которой находились путешественники, обнаружили рыбаки на судне «Ангел». Брат и племянник Пичугина погибли, сам он похудел на 50 килограммов.