«Выздоравливай, Миша». Жена спасшегося в Охотском море туриста обратилась к нему

Жена спасшегося в Охотском море туриста заявила, что верила в его спасение

Супруга Михаила Пичугина, выжившего после 67 дней дрейфа в Охотском море, назвала его спасение чудом. Видео с ее рассказом оказалось в распоряжении 360.ru.

Она рассказала, что ее супруг, его брат и племянник 4 августа поехали отдыхать на Шантарские острова. Через пять дней они должны были переправиться на Сахалин, но больше на связь не выходили.

«Начались поиски, продолжались где-то в течение месяца. Потом говорили: может, их убили, может, они утонули… Мы настаивали на поисках, потому что лодки не было. Ни лодки, никаких следов, ни доказательств… Нам говорили: „Мы все облетали, все посмотрели. Даже не знаем, в какие места еще можно летать и смотреть“», — рассказала Екатерина Пичугина.

Тем не менее, женщина все два месяца верила, что они найдутся. Она предполагала, что они где-то на необитаемом острове или идут к людям. Лишь 14 октября ей позвонил следователь и сообщил, что их нашли рыбаки с судна «Ангел», и что в живых остался только Михаил.

«Звонил капитан корабля ночью. Михаил в сознание пришел, дал мой номер телефона, чтобы позвонили маме, что он живой, чтобы мама не переживала… С ним не удалось поговорить», — добавила она.

Женщина с трудом смогла узнать его на видео — изможденного, заросшего. Мать братьев тяжело переживает из-за гибели старшего и замкнулась в себе, рассказала Екатерина.

С мужчинами должна была ехать дочь, приехавшая на летние каникулы, но в какой-то момент передумала и начала собираться домой. Вероятно, это спасло ей жизнь.

«Выздоравливай, Миша, и возвращайся домой. Тебя здесь все ждут», — подытожила Пичугина, обращаясь к супругу.

Лодку с Пичугиным и телами его брата и племянника нашло судно «Ангел» накануне вечером. Спасенного доставили в Магадан. За время дрейфа он потерял больше 50 килограммов. Его состояние оценивают как тяжелое.