Появились кадры транспортировки в Магадан спасенного в Охотском море туриста

Туриста Михаила Пичугина, который дрейфовал в Охотском море 67 дней, транспортировали в Магадан. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
На видео видно, как мужчину вынесли с рыболовецкого судна сотрудники МЧС и врачи скорой помощи Магадана.
По данным Telegram-канала Mash, туриста поместили в противошоковую палату в стабильно тяжелом состоянии. Ближайшее время он проведет в реанимации. В первую очередь ему проведут полную диагностику организма.
В августе Михаил с двумя родственниками отправился на катамаране от мыса Петровского в Хабаровском крае в сторону Охинского района Сахалинской области. Через некоторое время связь с ним исчезла. Пропавшее судно случайно нашли рыбаки. Брат и племянник Михаила, которые были с ним в лодке, погибли.
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