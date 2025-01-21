«Вышел отсюда». Неадекватный мужчина избил таксиста в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пассажир напал на водителя такси. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Заявление о случившемся 47-летний таксист подал 20 января. Он уточнил, что пассажир напал на него во время поездки.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Личность нападавшего пока неизвестна.

На записи с видеорегистратора видно, как севший в салон мужчина грубо требовал, чтобы водитель управлял автомобилем по его указаниям, а затем приказал ему выйти из-за руля. Пассажир вел себя неадекватно, кричал, а потом схватил таксиста за горло и несколько раз ударил.

Позже он покинул салон, но попытался достать водителя через окно. Сотрудник такси смог уехать.

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