Пьяные пассажиры с ножом напали на таксиста в Нефтеюганске

Двое пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранили таксиста ножом в ходе конфликта. Происшествие случилось в городе Нефтеюганск, передает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полиции по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).
Правоохранители сообщили, что пострадавшим оказался 55-летний местный житель работающий водителем такси. Он подвозил подозреваемых до места назначения, в какой-то момент между мужчинами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений.
Стражи порядка задержали нападавших. Против них возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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