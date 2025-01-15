Пьяные пассажиры с ножом напали на таксиста в Нефтеюганске

Двое пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранили таксиста ножом в ходе конфликта. Происшествие случилось в городе Нефтеюганск, передает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полиции по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

Правоохранители сообщили, что пострадавшим оказался 55-летний местный житель работающий водителем такси. Он подвозил подозреваемых до места назначения, в какой-то момент между мужчинами произошла ссора на почве личных неприязненных отношений.

Стражи порядка задержали нападавших. Против них возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.