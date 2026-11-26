Сегодня 16:00 Вышедшего к многоэтажкам лося на востоке Москвы вернули в лес Эксклюзив

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Москва

Лось случайно забрел из леса в жилой район на востоке Москвы. Видеозапись с животным появилась в распоряжении 360.ru.

Зверь зашел в район Гольяново и гулял в кустах под окнами многоэтажек. Через некоторое время прибыли специалисты, которые поймали его и вернули в лес.

«Специально обученные люди в форме его погрузили в машину и увезли», — рассказала 360.ru местная жительница Ирина.

Фото: 360.ru

Ранее в Финляндии поймали и вернули хозяевам в Ковдор Мурманской области западносибирскую лайку Ноту. Собака взяла след лося, когда была на прогулке. В результате питомец перебежал через границу и потерялся.

Ноту обнаружили финские охотники, которые накормили ее и поняли по бирке ошейника, что она из России. Они передали лайку в приют, откуда ее забрала говорившая по-русски финка. Она увидела объявление о пропаже собаки и согласилась передать ее хозяевам.