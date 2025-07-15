Выпускной в Екатеринбурге закончился отравлением десятков студентов

В Екатеринбурге 80 студентов УрГЮУ отравились после выпускного в банкетном зале

Более 80 студентов Уральского государственного юридического университета заразились сальмонеллезом после выпускного в банкетном зале «Версаль». Об этом 360.ru сообщила участвовавшая в мероприятии студентка.

Сразу после торжества у многих выпускников поднялась температура до 39 градусов, начались диарея и рвота. Часть из них обратились к врачам за медицинской помощью, анализы обнаружили сальмонеллез.

«Более 80 человек, у большинства находят сальмонеллез. Симптомы — диарея, жар, тошнота, слабость», — сказала пострадавшая.

По ее мнению, причиной отравления могли стать мясные блюда, а именно шашлык из курицы.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области уточнили, что в инфекционное отделение городской больницы № 40 доставили 12 человек, их состояние оценили как средней тяжести. Заболевшие находятся под наблюдением медиков, им назначили лечение. Ситуацию лично контролирует глава регионального ведомства Татьяна Савинова.

Следственный комитет по Свердловской области завел уголовное дело по факту массового заболевания выпускников, отметили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников возникло именно после банкета в учреждении общественного питания. Правоохранители запросили документацию по организации банкета и опрашивают пострадавших.

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