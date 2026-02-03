«Выметаем всех отсюда». Глава Башкирии пригрозил руководству гимназии в Уфе увольнением

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что руководство уфимской гимназии № 16 уволят, если подтвердится факт буллинга девятиклассника, устроившего стрельбу в классе 3 февраля. Об этом он сказал во время общения с журналистами. Видео опубликовано в телеграм-канале Хабирова.

«Позиция у меня всегда была такая. Если мы обнаружим факт буллинга, мы выметаем всех отсюда — руководство школы», — сказал Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что причины нападения школьника могут быть разными: проблемы в семье, несчастная любовь или буллинг.

«Мы сейчас должны выяснить, что было причиной», — подчеркнул он.

Глава республики отметил, что после ЧП особое внимание уделят системе безопасности школы. Школа большая, и охрана здесь работает, но оружие, которое принес подросток, пластиковое. Металлодетектор не смог его обнаружить. Зато он среагировал на нож, который тоже был у школьника.

«Почему подростка никто не остановил? <… > С этим тоже будем разбираться отдельно», — отметил Хабиров.

Утром девятиклассник пришел в гимназию № 16 с пластиковым пневматическим автоматом. Он несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а затем взорвал петарду. Подростка задержали.

Возбуждены два уголовных дела, в том числе о халатности.

Ранее появилось видео задержания напавшего на школу в Уфе. На кадрах видео, как сотрудники Росгвардии выводят из школы девятиклассника. Как сообщили СМИ, молодой человек ненавидел учителя истории и ранил именно его.