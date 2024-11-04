Вылетевший в Уфу самолет запросил экстренную посадку в Пулкове

РЕН ТВ: летевший из Петербурга в Уфу самолет экстренно сядет в Пулкове

Экипаж самолета авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По данным телеканала, Superjet направлялся в Уфу. Причиной экстренной ситуации, предположительно, стало возгорание в багажном отсеке.

Самолет будут проверять на наличие пожара, когда он приземлится в аэропорту вылета. Другие подробности происшествия неизвестны.

Ранее самолет «России», летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве. Борт сел по технической причине — из-за подозрения на течь топлива. В итоге рейс выполнили на резервном самолете.

Самолет Airbus A320 Pegasus ранее экстренно приземлился в Варшаве, после вылета из Москвы в Турцию. Причина смены курса не называлась.