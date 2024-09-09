Летевший из Москвы самолет внезапно поменял курс и сел в Варшаве

Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus, вылетевший из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в Варшаве. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга FlightRadar.
Рейс PC389 турецкой авиакомпании вылетел из аэропорта Внуково в воскресенье в 19:49 по московскому времени. В полете самолет резко изменил курс и приземлился в 21:57 в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве.
Причина изменения курса и незапланированной посадки неизвестна. Авиакомпания пока не дала официальных комментариев.
Самолет Boeing-787, летевший из Индии в Великобританию 4 сентября,запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стали технические неполадки.
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