Летевший из Москвы самолет внезапно поменял курс и сел в Варшаве

FlightRadar: летевший из Москвы в Стамбул самолет поменял курс и сел в Варшаве

Самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus, вылетевший из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в Варшаве. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга FlightRadar .

Рейс PC389 турецкой авиакомпании вылетел из аэропорта Внуково в воскресенье в 19:49 по московскому времени. В полете самолет резко изменил курс и приземлился в 21:57 в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве.

Причина изменения курса и незапланированной посадки неизвестна. Авиакомпания пока не дала официальных комментариев.

Самолет Boeing-787, летевший из Индии в Великобританию 4 сентября,запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стали технические неполадки.