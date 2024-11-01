Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет «России» вынужденно сел в Шереметьеве

Самолет «России», летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Экипаж заметил неполадки во время полета.

«Самолет, выполняющий рейс № 6531 Санкт-Петербург — Алматы, совершил посадку в аэропорту Шереметьево по технической причине — подозрение на течь топлива», — заявили в компании.

Рейс выполнили на резервном самолете. Воздушное судно отправилось из Москвы в 09:45 по местному времени.

Ранее СМИ сообщили об экстренной посадке самолета «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево. Однако компания опровергла информацию. Там рассказали, что борт сел в штатном режиме, его приземление не было аварийным.