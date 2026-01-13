Уезжали, лишь бы там не рожать: почему роддом № 1 так пугал матерей в Новокузнецке

Роженицы из Новокузнецка массово жаловались на хамство в роддоме № 1

На фоне скандала с родильным домом № 1 в Новокузнецке в Сети изучают отзывы об этом учреждении и делятся личными впечатлениями. И оценки многих далеко не в пользу этого учреждения.

Самыми популярными жалобами у рожениц, как выяснила Readovka, стали антисанитария, халтура и хамство врачей. Женщины жаловались, что подхватывали послеоперационные инфекции, УЗИ в этом роддоме делали плохо. Более того, некоторые врачи, по мнению матерей, наносили вред пациенткам.

Из-за плохого отношения и неприятных условий в этом роддоме некоторые горожанки предпочитали ехать рожать в другие клиники за пределами Новокузнецка.

«При этом женщины отмечают, что в этом роддоме „кесарят всех подряд“, после чего пациенткам приходится проходить дополнительное лечение в других больницах», — добавили авторы материала.