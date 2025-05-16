«Выдалась удачная минутка». Похищенный житель Подольска вывалился из машины перед полицией

Житель Подольска Владимир Ж. смог чудом спастись от похитителей. В беседе с 360.ru он рассказал, что нападавшие — уроженцы Азербайджана. Знаком он с ними не был.

«Выдалась удачная минутка. [Удалось сбежать] в тот момент, когда сотрудники полиции проезжали навстречу стоящему транспорту, где я сидел, и они. Я вырвался. Дверь была открыта, к счастью», — рассказал пострадавший.

Один из злоумышленников в этот момент у машины делал вид, будто что-то делает с колесом. Он пытался помешать Владимиру сбежать.

Мужчина отметил, что сразу же поднял руки, чтобы силовики заметили на его руках наручники. Правоохранители сразу же остановились и помогли подольчанину.

«Морально только пострадал, в основном состояние нормальное. Все хорошо, ущерба сильного они не успели нанести», — сообщил Владимир о своем состоянии.

По данным Telegram-канала Baza, неизвестные требовали у Владимира пять миллионов рублей и угрожали ему пистолетом.

Ранее правоохранители задержали трех жителей Подольска, которых подозревают в похищении мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело.