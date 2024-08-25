Выбросивший мать с грудничком с 16-го этажа в Москве забаррикадировался в квартире

Источник 360.ru: кинувший мать с ребенком с 16 этажа москвич закрылся в квартире

Московская прокуратура
Фото: Московская прокуратура

Мужчина, сбросивший женщину с грудным ребенком с 16-го этажа жилого комплекса на Красноказарменной улице в Лефортове, забаррикадировался в квартире. Об этом сообщил источник 360.ru.

Тела женщины и девочки нашли под окнами. Двор оцепили, на месте происшествия работают спецслужбы.

Следователи возбудили уголовное дело. Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее россиянин выкинул маленькую дочь из окна вокзала. Мужчины попытался скрыться, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь малолетнего.

«Часть большого шпионажа». Депутат Хамзаев — об аресте Дурова

lukomore. org/Global Look Press

Не один и не два, а даже несколько планов. Что будет с Telegram после ареста Дурова

lukomore. org/Global Look Press

«Наступление на свободу слова». Что известно об аресте Павла Дурова

Принц Гарри и Меган Маркл в Колумбии. Герцогиня потратила на наряды около 11 млн рублей

Darwin Torres/Colombian Vicepres

А в Подмосковье водятся грибы… Где их найти?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте