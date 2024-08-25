Выбросивший мать с грудничком с 16-го этажа в Москве забаррикадировался в квартире

Мужчина, сбросивший женщину с грудным ребенком с 16-го этажа жилого комплекса на Красноказарменной улице в Лефортове, забаррикадировался в квартире. Об этом сообщил источник 360.ru.
Тела женщины и девочки нашли под окнами. Двор оцепили, на месте происшествия работают спецслужбы.
Следователи
возбудили уголовное дело. Других подробностей происшествия пока нет.
Ранее россиянин
выкинул маленькую дочь из окна вокзала. Мужчины попытался скрыться, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь малолетнего.
Сегодня 11:22 Появилось новое видео из Лефортова, где выбросили мать с ребенком с 16-го этажа
Сегодня 11:21 Международный аэропорт Тель-Авива приостановил работу ради безопасности
Сегодня 11:18 Сотрудники Дмитровского музея лягушки провели для детей участников СВО мастер-класс
Сегодня 11:17 «Хезболлу» уличили в подготовке удара по израильскому аэропорту
Сегодня 11:14 Выбросившего жену и ребенка из окна задержали в Москве
Сегодня 11:12 Стала известна личность москвича, выбросившего жену с младенцем из окна
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте