Выбросивший мать с грудничком с 16-го этажа в Москве забаррикадировался в квартире

Источник 360.ru: кинувший мать с ребенком с 16 этажа москвич закрылся в квартире

Мужчина, сбросивший женщину с грудным ребенком с 16-го этажа жилого комплекса на Красноказарменной улице в Лефортове, забаррикадировался в квартире. Об этом сообщил источник 360.ru.

Тела женщины и девочки нашли под окнами. Двор оцепили, на месте происшествия работают спецслужбы.

Следователи возбудили уголовное дело. Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее россиянин выкинул маленькую дочь из окна вокзала. Мужчины попытался скрыться, выбежал на перрон и попал под проходящий поезд. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь малолетнего.