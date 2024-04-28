Россиянин выкинул маленькую дочь из окна вокзала и попал под поезд | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 18:17 Россиянин выкинул маленькую дочь из окна вокзала и попал под поезд СК: в Барнауле отец сбросил дочь из окна вокзала и оказался под колесами поезда РИА «Новости»

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В Барнауле отец выбросил маленькую дочь из окна вокзала. После этого мужчина пытался сбежать и попал под колеса поезда, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчина находился в здании вместе с двухлетней дочерью, в какой-то момент он сбросил ее из окна второго этажа. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

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Отец девочки попытался скрыться с места происшествия. Он выбежал на перрон и попал под проходящий поезд. Медики госпитализировали мужчину.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь малолетнего. Причины произошедшего устанавливаются.

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