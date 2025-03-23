Четыре пожарных поезда привлекли к тушению огня на нефтебазе на Кубани

К ликвидации возгорания на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края привлекли четыре пожарных поезда. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Поезда подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия», — заявили в оперативном штабе.

Экстренные службы продолжают тушить один из резервуаров базы на площади 1250 квадратных метров. В работах участвуют 473 человека и 189 единиц спецтехники.

Накануне из-за пожара на нефтебазе власти Кубани закрыли трассу на границе со Ставропольским краем. Ограничение затронуло участок со 141 до 145 километра трассы «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края». Водителей призвали выбирать альтернативный маршрут.

Пожар на нефтебазе начался 19 марта из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Обломки БПЛА повредили трубопровод.