Вуз в Ленобласти заподозрили в организации незаконной миграции

В Ленинградской области перекрыли нелегальный канал легализации иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Петербургу и области.

«Ряд должностных лиц Гатчинского государственного университета создали преступную схему по оформлению учебных виз гражданам из стран Ближнего Востока, которым за денежное вознаграждение предоставляли студенческую визу без фактического обучения в учебном заведении», — отметили в ФСБ.

В отношении фигурантов преступной схемы возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».

Сейчас по делу идут дополнительные следственные мероприятия. Они помогают выявить всех причастных к преступлению и укрепить доказательства.

Ранее нижегородских полицейских и еще нескольких местных жителей задержали за организацию незаконной миграции. В 2024 году, как выяснило следствие, они наладили в аэропорту схему, при которой за взятки выпускали из России нарушителей миграционного законодательства. Эти люди не подвергались принудительному выдворению и не получали запрета на возвращение в страну.