Нижегородских полицейских заподозрили в организации незаконной миграции

В Нижнем Новгороде задержали сотрудников линейного управления МВД на транспорте, работавших в международном аэропорту Стригино, и еще нескольких местных жителей за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По данным следствия, в 2024 году они организовали в аэропорту схему, при которой за взятки выпускали из России нарушителей миграционного законодательства, не выдворяя их принудительно и не запрещая обратный въезд.

Шестерых участников группировки взяли под стражу. Следственный комитет вместе с ФСБ и отделом собственной безопасности МВД продолжают расследование.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов попали экс-начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области и его заместитель, которые могли за деньги незаконно оформить разного рода легализующие документы более чем 10 тысячам мигрантов.