Вцепившегося в директора «Тайгана» льва отогнали совком и ведром

Руководителя парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова, на которого напал лев, из пасти животного вытащили его пресс-секретарь и посетитель парка . Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне» .

По данным источника, первой на помощь Зубкову поспешила его пресс-секретарь Татьяна Алексагина. Она села в электрокар и протаранила на нем животное. После этого лев обошел транспортное средство и вновь вцепился мужчине в шею и оттащил под мост.

Тогда женщина схватила ведро и пластиковый совок, которыми отпугнула льва. В этот момент один из посетителей парка, увидев происходящее, спрыгнул в вольер и унес истекавшего кровью руководителя парка «Тайган» в машину.

Зубкова госпитализировали в тяжелом состоянии, животное порвало ему трахею. По последним данным, врачи готовят его к переправке в Симферополь.