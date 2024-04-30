Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 08:03 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе МЧС: в Белгороде и Белгородском районе действует ракетная опасность РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе зазвучали сирены ракетной опасности. Об этом пресс-служба главного управления МЧС по Белгородской области сообщила в 07:29.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в заявлении.

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Жителей попросили по возможности не выходить из дома и не подходить к окнам.

Ракетную опасность на той же территории объявляли в 01:19 и сняли примерно через полчаса. С 01:26 до 01:49 сирены звучали в Шебекинском городском округе.

Ранее, 26 апреля, шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света в результате обстрела со стороны ВСУ. К счастью, никто не пострадал, однако из-за повреждения линии электропередачи на окраине поселка Прилесье в Краснояружского районе света временно лишились жители самого Прилесья, а также Графовки, Надежевки, Демидовки, Поповки и Репяховки.

UPD: сигнал ракетной опасности отменили в 08:02.